Il Comune di Porto Torres aderisce alla Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla. Accogliendo l’invito della sezione provinciale di Sassari di AIsm- Associazione Italiana sclerosi multipla – le sere di sabato 30 e domenica 31 maggio, la facciata del Palazzo del Marchese di San Saturnino, sede istituzionale dell’ente, sarà illuminata di rosso, il colore ufficiale adottato in Italia per rappresentare la lotta alla sclerosi multipla. L’iniziativa vuole essere un gesto simbolico di vicinanza, solidarietà e sensibilizzazione nei confronti delle persone affette da questa patologia cronica e imprevedibile del sistema nervoso centrale che colpisce soprattutto giovani adulti e donne.

L'iniziativa si inserisce all’interno della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, in programma da lunedì 25 a domenica 31 maggio, promossa da Aism con l’obiettivo di informare, sensibilizzare e costruire una rete sempre più ampia di attenzione e di sostegno. La Sclerosi Multipla è una malattia autoimmune caratterizzata da una reazione anomala del sistema immunitario che attacca alcune componenti del sistema nervoso centrale, compromettendo progressivamente diverse funzioni neurologiche.

In Italia, ogni tre ore una persona riceve una diagnosi di sclerosi multipla. Grazie ai progressi della ricerca scientifica e ai trattamenti oggi disponibili, molte persone con Sclerosi Multipla possono mantenere una buona qualità della vita e un’aspettativa di vita non distante da quella della popolazione generale. Tuttavia, resta fondamentale continuare a sostenere la ricerca e promuovere una maggiore consapevolezza collettiva.

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