Gli elicotteri da combattimento Tiger, tra i più potenti al mondo, si alzano in volo e cominciano a sparare al nemico. Subito dopo avanzano una ventina di tank Leopard 2, il carro armato da combattimento potentissimo delle forze armate tedesche e che è stato recentemente inviato a Kiev per difendere gli ucraini dagli attacchi russi.

Esplosioni, mitragliate, missili da aviazione, scontri a fuoco. È tutto vero. Anche se si tratta di una esercitazione.

La Noble Jump 2023 della VJTF, la punta di lancia della difesa Nato, è in questi giorni a Teulada, nel sud della Sardegna. Le forze della Nato Response Force in Sardegna hanno portato via mare e aereo le truppe.

Oltre duemila militari, tra uomini e donne, provenienti da Germania (al comando), Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Lettonia, Repubblica Ceca e Norvegia.

L'Italia è il paese ospitante, con la Joint Force Command, Naples.

Presenti circa 500 veicoli e velivoli militari di vario genere.

I due elicotteri Tiger sono stati trasportati grazie a un grosso Antonov di fabbricazione ucraina.

