Si è svolta oggi, all’interno della Caserma “S.Ten. Alberto Riva di Villasanta” di Cagliari, la cerimonia di avvicendamento del Comandante del Battaglione Trasmissioni “Gennargentu”.

Il Tenente Colonnello Lucia Ricci, dopo due anni di comando, ha ceduto la guida dell’unità al parigrado Vincenzo Liparulo.

Alla cerimonia, che si è svolta alla presenza dei Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, hanno preso parte il Colonnello Dario Colaianni, Comandante del 3° Reggimento Trasmissioni con sede in Roma, il personale effettivo al Battaglione e autorità civili e militari.

Nel suo discorso di commiato, il Tenente Colonnello Lucia Ricci ha voluto ringraziare gli uomini e le donne del Battaglione per l’impegno profuso e la professionalità evidenziata nel garantire i servizi di telecomunicazione ai Reparti dell’Esercito presenti in Sardegna e in addestramento sull’Isola.

(Unioneonline)

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