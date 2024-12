Capodanno in via Roma e flash mob nelle strade dello shopping. Hanno paura che qualcosa possa muoversi, magari nascosta dalle esplosioni dei botti. E che spuntino, dal chiasso degli spari e dei festeggiamenti per l’arrivo del 2025, nuovi progetti eolici con pale sempre più alte.

Non è eccesso di zelo, quello del presidio permanente del popolo sardo. Anche perché dal 7 al 15 gennaio riprenderanno i trasporti notturni di pale per il repowering di Villacidro. Per ora zaini e tende, da installare sul granito del Palazzo del Consiglio regionale, sono pronti all’uso nel bagagliaio dell’auto: martedì serviranno per un sit-in particolare, lo Sveglione.

In piazza

Gli attivisti trascorreranno il Capodanno sotto il Consiglio regionale. Tra botti e festeggiamenti, vogliono lanciare un segnale: «Rievocando l’ormai famosa frase pronunciata dalla governatrice Todde, anche noi non ci dormiamo la notte», dice Davide Fadda, uno degli aderenti della prima ora al Presidio del popolo sardo. «Per questo abbiamo ritenuto necessario uno Sveglione, così da sensibilizzare i cagliaritani anche una giornata particolare come l’ultima dell’anno».

Il programma

Assieme ai rappresentanti del Presidio del popolo sardo ci saranno anche esponenti dei comitati in arrivo da tutta l’Isola: «Attenzione, però», ha proseguito Fadda. «Non sarà una manifestazione, saremo qualche decina di amici che ha scelto di vivere un momento di gioia senza dimenticarsi dell’assalto eolico che la nostra Sardegna sta subendo, con il silenzio della politica».

