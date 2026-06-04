Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell'area esterna che circonda l'oratorio parrocchiale di San Sebastiano, tra via Ignazio Serra e via Giovanni della Casa. I primi ad essere interessati dall'intervento di rifacimento sono i due campetti sportivi abbandonati da tempo. «L'avvio dei lavori rappresenta un risultato concreto e atteso da tempo», commenta il presidente della Commissione Sport del Comune di Cagliari Michele Boero, «non si tratta semplicemente del recupero di due campetti sportivi, ma della restituzione alla comunità di uno spazio che per troppo tempo è rimasto in condizioni di degrado».

Boero aggiunge: «Il progetto prevede la riqualificazione dei campi esistenti e il miglioramento dell'intera area attraverso interventi di sicurezza, illuminazione, accessibilità e valorizzazione degli spazi comuni, creando un luogo aperto, accogliente e fruibile da tutti».

L'intervento di riqualificazione sarà eseguito dal Comune con fondi propri e arriva dopo vari colloqui tra l'amministrazione e il comitato di quartiere San Sebastiano. Quest'ultimo, insieme alla parrocchia, precedentemente aveva redatto una lista di proposte, la maggior parte delle quali sono state accolte favorevolmente dal Comune.

Tra queste, proprio la riqualificazione dei campetti ma anche la creazione di un’area verde con alberi, illuminazione, telecamere, camminamenti senza barriere architettoniche, panchine, giochi per bambini, attività per ragazzi e persone di tutte le età. La Regione invece si occuperà della manutenzione straordinaria e della messa in sicurezza dell’oratorio, che al suo interno presenta delle criticità. Soddisfazione da parte del Comitato di quartiere, della parrocchia e dei residenti della zona, che da tempo chiedevano il recupero di un'area abbandonata e, purtroppo, anche alla mercé dei vandali.

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