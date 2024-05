La protesta sarda contro l’eolico è stata portata all’Università di Cambridge grazie a Sara Corona, archeologa di Jerzu e ricercatrice lì.

Durante la conferenza online di mercoledì pomeriggio, Matteo Mandis, vicesindaco di Villanovaforru e Antonio Muscas, membro del comitato Su Entu Nostu hanno illustrato la situazione in Sardegna mentre i rappresentanti delle comunità Zapoteca del Messico e Saami del Nord Europa descrivevano la stessa problematica nelle loro terre per convenire sul fatto che i mega progetti eolici minaccino territori poco politicamente influenti in quanto anche le comunità indigene messicane e saami affrontano problemi simili di speculazione energetica e occupazione dei terreni.

La conferenza ha evidenziato l'importanza di una transizione energetica equa e sostenibile, proponendo le Comunità energetiche rinnovabili come alternativa.

I dettagli sull'edizione dell'Unione Sarda in edicola e sull'app

© Riproduzione riservata