Navi da crociera, agosto e settembre da record per i porti di Cagliari e OlbiaNel capoluogo attese big come Msc Musica e Costa Toscana. E la stagione si allunga: ben 44 scali complessivi già programmati a settembre
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Boom di navi da crociera nei porti sardi. Con Cagliari ancora una volta capitale degli approdi. Ottima partenza ad agosto con dieci arrivi. Ma, dopo il 15, si continuerà con una media di una nave al giorno. Il 16 nello scalo cagliaritano la Msc Musica, il giorno dopo toccherà all'Aida Cosma. Il 18 c'è la Costa Toscana, mentre il 19 prevista una doppietta con la Msc Splendida e la Buena Vista. Si continua poi con la Queen Victoria e la Britannia. Poi si riprende con Msc Musica, Costa Toscana, Msc Splendida, Msc Musica e Aida Cosma.
Bene anche Olbia: per Ferragosto appuntamento con l'Aidastella. Poi sette navi nei successivi undici giorni con doppio approdo il 27 di Marella Discovery e Crystal Serenity. Stagione lunga: a settembre a Cagliari in calendario 23 approdi, a Olbia 21.
(Unioneonline)