Un vero e proprio assalto ai porti sardi per l’esodo di Ferragosto. Sono complessivamente 140, tra arrivi e partenze, i movimenti di traghetti previsti nei principali scali passeggeri (Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Santa Teresa Gallura, Arbatax e Portovesme). A questi si aggiungono due approdi crocieristici schedulati oggi e domani all'Isola Bianca. Circa 100 mila i passeggeri. La quota più consistente del traffico è quella prevista a Olbia.

Tra oggi e domani, infatti, sono calendarizzate 19 navi traghetto in banchina, di cui 9 il 14 agosto e 10 il 15 agosto. Numeri ai quali vanno aggiunte le due crociere del gruppo Costa. Proprio nel porto gallurese, nei due giorni sono attesi complessivamente oltre 47 mila passeggeri in arrivo e partenza, con al seguito più di 16 mila veicoli.

A questi numeri si sommano i passeggeri delle navi da crociera in calendario ad Olbia: oltre 3.500 crocieristi a bordo della Costa Pacifica oggi, e circa 2.600, domani, sulla Aida Stella. Oltre 6 mila presenze che visiteranno la città e le destinazioni escursionistiche della Costa Smeralda, della Maddalena e nelle cantine vitivinicole galluresi. Un risultato reso possibile grazie ad una pianificazione degli accosti del porto Isola Bianca e dal contributo del porto industriale Cocciani, che accoglie, a rotazione, i traghetti di medie dimensioni, consentendo di ottimizzare l'utilizzo degli ormeggi e distribuire in maniera più efficace i flussi di traffico.

«Le stime di traffico di queste due giornate confermano che tutti i porti del nostro sistema stanno lavorando a pieno regime, rispondendo in maniera efficace ai consistenti flussi tipici del periodo di Ferragosto», spiega Domenico Bagalà, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna, «particolarmente positiva è la performance del porto di Olbia, che continua a garantire elevati standard operativi, nonostante i picchi di traffico così elevati. In attesa di tracciare un primo bilancio della stagione turistica, portiamo a casa un importante risultato, frutto di una proficua sinergia con le Capitanerie di Porto, le compagnie di navigazione, i servizi tecnico nautici, senza dimenticare l'indispensabile contributo dei dipendenti dell'AdSP e di tutti gli operatori portuali impegnati quotidianamente nell'assicurare l'efficiente gestione dei traffici e dei controlli di security».

(Unioneonline)

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