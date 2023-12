La Giunta regionale «abbassa la testa davanti alle imposizioni del governo nazionale» stilando un piano di dimensionamento scolastico «peggiore delle più nefaste previsioni».

Affondo della Cgil regionale e della Flc contro il «grave attacco alla scuola pubblica» compiuto dall’assessore Biancareddu e approvato dalla Giunta Solinas.

«Pretendono di andare avanti con un piano che non ha consenso, dovrebbero spiegare perché compiono atti contrari agli interessi dei sardi che evidenziano la condiscendenza verso imput provenienti da Roma», dichiarano il segretario della Cgil Sardegna Fausto Durante assieme alla segretaria confederale Francesca Nurra e alla segretaria regionale della Flc Cgil Emanuela Valurta, ricordando anche le proteste dei Comuni e dell’Anci contro il piano.

«Nel tentativo maldestro di difendersi – si legge nella nota dei sindacati – l’assessore Biancareddu ammette i tagli e dice che non si tratta di chiusure, ma questo è un alibi per far passare accorpamenti decisi arbitrariamente fra scuole lontane che renderanno impraticabile la frequenza degli alunni in aree che già mostrano i segni di un diffuso disagio sociale ed economico».

La Regione secondo la Cgil ha rinunciato a tentare di far valere le sue specificità e le prerogative concesse dallo statuto autonomo. «Altre logiche sembrano prevalere», conclude il sindacato, che annuncia un «gennaio di protesta», nell’auspicio che il piano non venga ratificato nei prossimi passaggi previsti in commissione Cultura e poi nuovamente in Giunta.

