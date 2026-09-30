Dermatite bovina, l’allarme: «L’Europa conferma il blocco degli allevamenti»L’appello di Coldiretti alla Regione: «Sblocchi gli indennizzi»
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«L’Unione europea conferma il blocco di Samugheo e il mantenimento della zona di restrizione di 20 chilometri».
È quanto apprende Coldiretti Sardegna da fonti che confermerebbero la volontà di Bruxelles di mantenere ancora sotto restrizione il territorio, nonostante l’evoluzione della situazione sanitaria e le richieste arrivate con forza dalla mobilitazione degli allevatori di venerdì scorso a Olbia.
«Questa prospettiva è inaccettabile e tiene in ostaggio l’intero settore bovino sardo - dicono il presidente e direttore di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu e Luca Saba - non solo non sono state ascoltate le richieste delle centinaia di allevatori arrivati a Olbia da tutta l’Isola venerdì scorso, ma si conferma ancora una volta quanto le necessità della Sardegna restino inascoltate ai tavoli europei».
«Non arretriamo e con forza chiediamo il declassamento della malattia – affermano-, la riduzione della zona di sorveglianza ma anche che la Regione metta immediatamente in campo gli 11 milioni di euro disponibili per ristorare gli allevatori per le mancate movimentazioni e per gli animali abbattuti».
(Unioneonline/ A.D.)