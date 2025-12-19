Decine di sardi bloccati a Bari da ore: volo cancellato per nebbia e notte in aeroportoIl Ryanair delle 18.25 per Cagliari non è partito: hanno bivaccato fino a stamattina, quando sono state messe a disposizione delle stanze. Si parte stasera o, addirittura, domani
Decine di sardi hanno passato la notte all’aeroporto di Bari dopo che il volo Ryanair per Cagliari delle 18.25 di ieri, giovedì 18 dicembre, è stato cancellato causa nebbia.
Hanno “bivaccato” per più di mezza giornata e dormito alla meglio nello scalo pugliese. In mattinata è stata messa loro a disposizione una stanza, ancora non c’è un orario definito per la partenza, che potrebbe avvenire questa sera alle 21.30 o persino domattina alle 11, ci racconta uno dei viaggiatori.
Disagi enormi in vista del ritorno a casa per le festività natalizie, senza contare che c’è chi ha perso giorni di lavoro e chi ha fretta di tornare nell’Isola per questioni familiari.
Nel pomeriggio di ieri la scarsa visibilità causata dalla nebbia ha effettivamente provocato il dirottamento di diversi voli in arrivo e la cancellazione di alcuni in partenza all’aeroporto di Bari.
La situazione è tornata alla normalità e già nella tarda serata di ieri, si vede sul sito dello scalo, diversi voli sono atterrati regolarmente.
Ma i sardi devono ancora attendere, almeno fino a stasera. Dopo aver bivaccato per una notte senza il minimo supporto, senza personale di terra che desse loro indicazioni, almeno fino a stamattina.
(Unioneonline)