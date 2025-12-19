Decine di sardi hanno passato la notte all’aeroporto di Bari dopo che il volo Ryanair per Cagliari delle 18.25 di ieri, giovedì 18 dicembre, è stato cancellato causa nebbia.

Hanno “bivaccato” per più di mezza giornata e dormito alla meglio nello scalo pugliese. In mattinata è stata messa loro a disposizione una stanza, ancora non c’è un orario definito per la partenza, che potrebbe avvenire questa sera alle 21.30 o persino domattina alle 11, ci racconta uno dei viaggiatori.

Disagi enormi in vista del ritorno a casa per le festività natalizie, senza contare che c’è chi ha perso giorni di lavoro e chi ha fretta di tornare nell’Isola per questioni familiari.

Nel pomeriggio di ieri la scarsa visibilità causata dalla nebbia ha effettivamente provocato il dirottamento di diversi voli in arrivo e la cancellazione di alcuni in partenza all’aeroporto di Bari.

La situazione è tornata alla normalità e già nella tarda serata di ieri, si vede sul sito dello scalo, diversi voli sono atterrati regolarmente.

Ma i sardi devono ancora attendere, almeno fino a stasera. Dopo aver bivaccato per una notte senza il minimo supporto, senza personale di terra che desse loro indicazioni, almeno fino a stamattina.

