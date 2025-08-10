Fino al 17 agosto L’Unione Sarda propone l’abbonamento digitale annuale a un prezzo speciale: 139,99 euro invece di 199,99 euro, pari a soli 0,37 euro al giorno.

L’abbonamento digitale consente l’accesso illimitato a tutti i contenuti del quotidiano: aggiornamenti in tempo reale, inchieste, approfondimenti e cronaca locale, nazionale e internazionale. Il giornale può essere consultato in versione integrale da smartphone, tablet o computer, ovunque ci si trovi, garantendo un’informazione completa e affidabile.

Oltre ai contenuti, gli abbonati usufruiscono di privilegi esclusivi. L’adesione include l’ingresso nella community “Risparmio Sardegna”, che offre sconti speciali presso scuole d’inglese, campi da padel, strutture termali, produttori di eccellenze sarde e molte altre attività.

Un ulteriore vantaggio è la possibilità di acquistare con il 30% di sconto i volumi della collana “La Biblioteca dell’Identità”, la raccolta di libri proposti in edicola con L’Unione Sarda, dedicata alla cultura e alle tradizioni dell’isola.

L’offerta è valida esclusivamente per chi non possiede un abbonamento attivo.

Scopri di più e abbonati a questo link.

© Riproduzione riservata