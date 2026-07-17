Quattro incendi divampati questa mattina dal sud al nord della Sardegna stanno tenendo impegnate le squadre antincendio con mezzi aerei e a terra.

Nel Sulcis, il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Iglesias su un incendio nel territorio di Narcao in località Riu Frassu.

Per contenere le fiamme, sul posto è in azione un secondo elicottero della flotta regionale, proveniente dalla base elicotteristica di Pula.

Nel centro Sardegna due elicotteri provenienti dalle basi operative di Anela e Farcana stanno invece operando su un incendio nel territorio di Bottidda. E da questa mattina si registra un incendio anche nel vicino paese di Bono in località Pedra Tunda. Anche in questo caso è stato richiesto l’intervento di un elicottero.



L'incendio a Bono

Il quarto incendio della mattina è divampato a Teti in località Masolo Prano. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il personale della stazione forestale di Sorgono da dove è partito un elicottero.

Le operazioni di spegnimento a Teti

(Unioneonline/A.D)

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