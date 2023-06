Le esercitazioni militari e gli addestramenti delle Forze armate in Sardegna non saranno ridotti.

Lo ha detto senza troppi giri di parola il ministro della Difesa Guido Crosetto durante il question time alla Camera, interpellato sulle iniziative per ridefinire le aree soggette a servitù militare al fine di ridurre l'impatto ambientale e sulla salute dei cittadini sardi.

«L’attuale quadro strategico – le parole di Crosetto – non consente di ragionare in termini di riduzione delle attività addestrative delle Forze armate».

Tuttavia, assicura il ministro, «il governo e la Difesa si cureranno di ogni possibile contributo per lo sviluppo sostenibile della regione Sardegna attraverso ulteriori investimenti volti ad incrementare la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione anche in chiave duale, nonché programmi di sviluppo civile e non solo militare, a testimonianza della centralità che per noi ha la Sardegna nello sviluppo del Paese».

