Crollo a Regina Coeli, 103 i detenuti trasferiti nell’Isola: ecco come sono stati suddivisiAd Alghero 26, a Uta 20, a Massama 31 e a Bancali altri 26
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sono 103 i detenuti trasferiti nell’Isola da Regina Coeli dopo il parziale crollo del tetto nell’istituto penitenziario capitolino.
Il Dap ha comunicato la distribuzione: 26 nel carcere di Alghero, 20 a Uta, 31 a Massama, Oristano, e 26 nel carcere di Bancali a Sassari.
A seguito della richiesta dei sindacati il provveditore regionale del dipartimento dell'amministrazione giudiziaria, Domenico Arena, ha convocato le sigle per venerdì 17 ottobre alle 10 per parlare dei numeri dei detenuti nelle carceri sarde.
I sindacati con un comunicato in mattinata hanno denunciato la crisi del carcere di Alghero, dove l’arrivo dei nuovi detenuti ha determinato un «profondo stravolgimento dei servizi del personale».
La Fns Cisl ha inoltre riportato all’attenzione il tema dei 90 detenuti al 41 bis che presto saranno trasferiti a Uta, fatto che «accrescerebbe ulteriormente la pressione sugli istituti e sul personale tutto».
(Unioneonline)