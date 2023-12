«La presenza di gatti liberi sul territorio ha assunto ultimamente caratteri di criticità, che richiedono maggiore attenzione al benessere della salute degli animali». Parte da questa premessa la delibera della Giunta regionale che stanzia 100 mila euro per avviare una campagna di sterilizzazione dei mici delle colonie feline sparse in tutta la Sardegna.

A occuparsi dell’organizzazione della campagna per tutta l’Isola sarà la Asl di Oristano, che a breve diramerà un avviso rivolto a tutte le associazioni che gestiscono gruppi di gatti.

Nella delibera si legge «che le colonie feline, se non sottoposte a controllo, per la eccessiva proliferazione possono a loro volta essere causa dell'insorgenza di problematiche igienico-sanitarie, legate all'elevata densità che favorisce la diffusione di malattie della specie anche a carattere zoonosico, oltre che influire negativamente sull'ambiente per la eccessiva fecalizzazione e imbrattamento dei suoli».

Per la sterilizzazione si darà priorità «alle colonie feline riconosciute, in subordine alle colonie per cui sia stata avviata la procedura di riconoscimento e infine residualmente ai gatti padronali».

(Unioneonline/E.Fr.)

