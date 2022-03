Torna a crescere in Sardegna l'occupazione dei posti nei reparti di area non critica da parte di pazienti Covid.

Secondo i dati Agenas, il tasso è in crescita al 20% (+1%), mentre rimane stabile al 9% la situazione nelle terapie intensive.

A livello nazionale, il valore resta stabile al 13% nelle aree “non critiche”, con dati in crescita in Calabria (al 29%), Campania (14%), Liguria (16%), Lombardia (8%), Marche (16%), Molise (14%), Sardegna (20%), Sicilia (23%), Toscana (13%), Umbria (25%).

Anche l'occupazione delle intensive è stabile al 5% a livello nazionale, mentre è in calo in Puglia (5%) e in crescita in Basilicata (3%).

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata