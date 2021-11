Altri 77 casi di positività al Covid sono stati rilevati oggi in Sardegna, è quanto emerge dall’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale.

Sono 1.723 le persone testate nelle ultime 24 ore, con 8.247 tamponi molecolari e antigenici effettuati il tasso di positività si attesta allo 0,93%.

Nessun decesso nelle ultime 24 ore, in cui è rimasta invariata la pressione sui reparti ospedalieri: in terapia intensiva si trovano 8 pazienti, stesso dato di ieri. E stesso dato di ieri anche per le persone ricoverate con sintomi in area medica, che sono 44.

I positivi in isolamento domiciliare sono invece 1.797, 56 in più rispetto al dato di 24 ore fa.

