Sono 173 gli ulteriori casi confermati di positività al Covid-19 in Sardegna (ieri erano stati 181), sulla base di 2692 persone testate. Processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9313 tamponi, con un tasso di positività all’1,8%.

Si registrano, purtroppo, altri tre morti: due uomini di 59 e 86 anni, residenti rispettivamente nella provincia di Nuoro e del Sud Sardegna, e un'altra persona in provincia di Sassari.

I pazienti nei reparti di terapia intensiva sono 7, e dunque due in meno di ieri. Salgono invece i ricoveri in area medica, a quota 96 e dunque 3 in più rispetto alla precedente rilevazione.

Crescono di 73 unità nell’Isola i casi di isolamento domiciliare, che si riaggiornano a quota 3027.

Il 10 dicembre 2020, e dunque un anno fa, nell’Isola si erano contati 248 nuovi casi (4163 test eseguiti) e 7 morti, persone di età compresa fra 64 e 89 anni. Allora erano però 610 i pazienti ricoverati in ospedale in area medica e 63 quelli in terapia intensiva.

