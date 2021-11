Rientrato l’allarme dopo il focolaio di Covid, variante Delta, registrato tra i pellegrini reduci da un viaggio a Medjugorje, la Sardegna fa i conti con un'altra preoccupazione, la mutazione più contagiosa, la Delta Plus, che è stata trovata sul tampone effettuato a un 42enne del Sulcis.

Il paziente è vaccinato, sta bene ed è stato messo in isolamento a casa.

Dopo il sequenziamento effettuato dal laboratorio dell'azienda ospedaliero universitaria di Cagliari è cominciato il tracciamento dei contatti per ricostruire la catena del contagio.

Non è certo se l’uomo sia stato fuori dalla Sardegna nell’ultimo periodo oppure sia rimasto nell’Isola o ancora solo nel comune di residenza: la paura è quella per cui il contagio sia avvenuto proprio in regione e che la Delta Plus, mai rilevata finora, stia invece circolando.

La protezione data dal vaccino, comunque, sembra reggere bene e anche per questo il ministero e la struttura commissariale chiedono alle Regioni di accelerare con le terze dosi di vaccino e di lavorare con più forza per convincere chi ancora non ha fatto neanche la prima.

“Dobbiamo spingere le persone a fare la prima e la terza dose – ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute -. La scienza oggi ci mostra che i vaccini funzionano, ma che questa immunità tende a ridursi nel corso del tempo. Per questo serve un rinforzo”.

