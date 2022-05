Contagi Covid in lieve calo in Sardegna, ma l’epidemia di coronavirus miete nell’Isola altri 4 morti in 24 ore. Il tasso di positività si attesta al 18,1%.

Ecco i dati di oggi, giovedì 5 maggio 2022, diffusi dalla Regione: “In Sardegna si registrano oggi 1383 ulteriori casi confermati (ieri 1.474, ndr) di positività al COVID (di cui 1172 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7623 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 ( stesso dato di ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 275 (- 8).

26.777 sono i casi di isolamento domiciliare (- 740).

Si registrano 4 decessi (ieri 5, ndr): tre donne di 83, 85 e 91 anni, residenti in provincia di Sassari, e un uomo di 67 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.

