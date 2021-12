In Sardegna 455 nuovi casi di positività al Covid in 24 ore (il bollettino integrale).

Il ministero della Salute ha diffuso la ripartizione degli ultimi contagi per provincia. Ecco il dettaglio:

Cagliari: 157

Sassari: 170

Sud Sardegna: 87

Nuoro: 3

Oristano: 38

Questo, invece, il dettaglio dei casi complessivamente registrati in ogni provincia sarda da inizio pandemia:

Cagliari: 26.421

Sassari: 23.602

Sud Sardegna: 14.556

Nuoro: 13.710

Oristano: 7.216

In totale in Sardegna da inizio 2020 sono stati accertati in totale 85.519 casi di positività al Covid, mentre le vittime totali hanno raggiunto quota 1.722.

