Sono 1.801 i nuovi casi confermati di positività al Covid-19 in Sardegna. Processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11.051 tamponi, con un tasso di positività che si assesta al 16,2%.

Si registrano, purtroppo, altri due decessi: un uomo di 63 anni, residente nella provincia di Oristano, e un uomo di 94 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18, in crescita (+1) rispetto alla precedente rilevazione. I pazienti ricoverati in area medica sono 313, in calo (-5) rispetto alla precedente rilevazione.

A quota 23.320 (-168) i casi di isolamento domiciliare.

