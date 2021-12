Contagi Covid ancora in aumento in Sardegna, dove, con oltre diecimila test effettuati, il tasso di positività sfiora il 2%. Sostanzialmente stabile il numero dei pazienti ospedalizzati, mentre nelle ultime 24 ore non si sono registrate vittime.

Ecco il bollettino integrale diffuso dalla Regione sabato 4 dicembre 2021: “In Sardegna si registrano oggi 199 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 3399 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10021 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (come ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 72 (uno in meno di ieri).

2917 sono i casi di isolamento domiciliare (+122 rispetto a ieri).

Non si registrano decessi”.

Esattamente un anno fa – il 4 dicembre 2020 – si registravano 551 nuovi positivi e 5 morti nelle 24 ore. In terapia intensiva erano invece assistite 70 persone (Tutti i dati).

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata