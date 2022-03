Sono 5 i decessi legati al Covid-19 in Sardegna nelle ultime 24 ore. Nell’Isola si registrano inoltre altri 1.696 nuovi casi accertati di positività.

In totale, sono stati processati 10.195 tamponi, tra molecolari e antigenici.

Invariato il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive, che restano 18 come ieri; mentre cinque in meno sono in area medica, attualmente sono 308.

Infine, 23.328 sono i casi di isolamento domiciliare (8 più di ieri).



Le vittime sono una donna di 71 anni e un uomo di 77, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna e un uomo di 90 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna, e un uomo di 100 anni residente nella provincia di Sassari.

