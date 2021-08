In Sardegna altri 429 casi confermati di positività al Covid-19.

Sono stati individuati sulla base di 3.542 persone testate, mentre sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.033 test.

Il tasso di positività si attesta dunque al 6%.

L’Isola purtroppo piange altre cinque vittime: si tratta di due uomini di 57 e 78 anni residenti nella Provincia di Sassari, di due donne di 55 e 62 residenti rispettivamente nella Provincia del Sud Sardegna e nella Città Metropolitana di Cagliari e infine un residente nella Provincia di Nuoro.

Nel bollettino sull’epidemia diffuso dalle autorità regionali mercoledì 18 agosto 2021, non si registrano variazioni nei dati sulle terapie intensive. I pazienti assistiti in rianimazione restano in totale 18.

Aumentano invece i pazienti ricoverati in area medica: 7 in più rispetto al precedente aggiornamento, per un totale di 165.

Attualmente nell’Isola ci sono 7.199 casi di isolamento domiciliare (+12 rispetto al precedente aggiornamento).

(Unioneonline/l.f.)

