Sono 316 i nuovi casi accertati di positività al coronavirus in Sardegna nelle ultime 24 ore. Nel bollettino odierno non si registrano ulteriori vittime.

I test processati, tra molecolari e antigenici, sono stati 2.231.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 9 (1 in più rispetto a ieri); quelli in area medica sono 94 (+ 13).

Mentre 8.015 sono i casi di isolamento domiciliare (+281).

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata