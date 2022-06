"Lieve” inversione di tendenza dei contagi da Covid nell’ultima settimana in Italia, con l’incidenza che torna ad aumentare fissandosi a 222 casi per 100mila abitanti. Lo afferma Gianni Rezza commentando i dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute e precisando che il valore di Rt, a 0,75, “resta ben al di sotto dell’unità”.

La situazione epidemiologica, sottolinea Rezza, “fa sì che sia bene continuare a tenere comportamenti ispirati alla prudenza e monitorare ciò che avviene soprattutto negli altri Paesi Ue”.

Il valore d’incidenza più alto si registra proprio in Sardegna con 308,3 casi settimanali ogni 100mila abitanti, seguono Sicilia con 298,4 e Umbria con 292. L’incidenza è in crescita in 12 Regioni, Sardegna compresa, e nelle due Province autonome di Trento e Bolzano.

Rezza ricorda l’importante di “completare il ciclo vaccinale”, in particolare “la quarta dose per i più anziani e i fragili”. Resta basso e continua a calare il tasso di occupazione di posti letto, in area medica al 6,6%, in terapia intensiva al 2,2%.

