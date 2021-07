Nuovo allarme per l’aumento dei casi di positività al Covid in Sardegna. Non bastassero i contagi in risalita (oltre 400 nell’ultimo bollettino), a preoccupare sono anche i numeri forniti dal nuovo report della Fondazione Gimbe, che fotografa un'Isola che sembra sempre più indirizzata verso una quarta ondata, anche se l'ospedalizzazione resta sotto soglia.

Nella settimana 21-27 luglio, infatti, la Fondazione registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (231) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (79,1%) rispetto alla settimana precedente, quando l'aumento aveva superato il 200%.

Sotto la lente, in particolare, tre province, dove si registrano oltre 50 nuovi casi per 100mila abitanti nell'ultima settimana: la Città Metropolitana di Cagliari (257), quella di Oristano (86) e il Sud Sardegna (103).

Note più positive per quanto riguarda gli ospedali: l’occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19 resta in entrambi i casi al 4%, lontano dunque dalle soglie critiche.

Sempre per quanto riguarda gli ospedali, da Cagliari il direttore sanitario Sergio Marracini fa sapere che "su 69 ricoverati all'ospedale Binaghi (11 in terapia intensiva e 58 in area medica) i non vaccinati rappresentano il 97% con un'età media che si sta leggermente sollevando".

