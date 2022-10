Sono 756 i nuovi contagi da coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore nell’Isola, di questi 689 sono stati diagnosticati da antigenico. Un dato stabile rispetto a quello di ieri, quando i casi di positività erano stati 751.

Con 3.488 tamponi processati, il tasso di positività è al 21,67%.

L’ultimo bollettino dell’Unità di crisi fa registrare anche una vittima, una donna di 80 anni residente nel Sud Sardegna.

C’è un paziente in più in terapia intensiva, che porta a 5 il totale. In area medica le persone ricoverate sono invece 87, una in meno rispetto al dato di ieri.

I sardi positivi al Covid in isolamento domiciliare sono 7.047, +313 nelle ultime 24 ore.

