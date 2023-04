Prove di pace tra Regione Sardegna e organizzatori dell'America's cup di vela. E si riapre uno spiraglio per le regate a Cagliari delle World Series, dopo le frizioni che avevano messo in forse le sfide già finanziate e assegnate alla Sardegna a ottobre. Questo pomeriggio l'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, ha parlato per due ore in videoconferenza con un legale rappresentante della società organizzatrice, l'avvocato spagnolo Luis Sáenz Mariscal. Chessa ha ribadito le ragioni principali che lo hanno portato a manifestare l'intenzione di revocare l'impegno finanziario della Regione per le gare.

Primo punto, l'annuncio della sede di Vilanova, in Spagna, come prima tappa. L'assessore ha ribadito di aver ricevuto rassicurazione lo scorso agosto che Cagliari sarebbe stata la prima città a ospitare la manifestazione.

Secondo punto, i problemi burocratici: Chessa ha ribadito la necessità di ricevere rassicurazioni anche formali rispetto a diversi punti dell'accordo. Ma c'è stata anche l'apertura: proprio per l'importanza dell'evento, la Regione sarebbe anche disposta ad accettare di diventare la seconda tappa delle World series.

Sempre nel rispetto delle esigenze sottolineate e ribadite da Chessa anche questo pomeriggio. Incontro per ora interlocutorio: l'appuntamento decisivo è fissato per domani mattina quando il legale spagnolo riferirà quali sono le intenzioni della società organizzatrice.

