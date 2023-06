Chi parte a fine serata da Fiumicino ormai si è messo l’animo in pace: ormai i voli diretti in Sardegna decollano con un ritardo che può arrivare fino a tre ore - sabato, domenica e ieri è successo al Roma-Cagliari – costringendo i passeggeri a rivedere tutti i programmi di viaggio. Negli aeroporti sardi quasi un collegamento su due non rispetta gli orari. Domenica scorsa tra Cagliari, Olbia e Alghero sono partiti 160 aerei, di questi ben 70 non hanno rispettato gli orari programmati. Qualcuno ha sgarrato solo di 20 minuti, altri si sono spinti decisamente più in là.

I numeri

Nell’ultimo weekend è stata Ita Airways a complicare i piani di centinaia di viaggiatori. Nello scalo del capoluogo tra sabato e domenica, stando ai dati forniti dal sito Flightradar24, è slittata in avanti la partenza del 40% dei collegamenti: 20 sui 50 voli complessivi programmati tra Cagliari e gli aeroporti di Fiumicino e Linate.

Il piano voli

Nel frattempo sulla rotta Cagliari-Roma restano otto ore di “buco” tra un volo e l’altro. Nessun volo da metà mattina fino a sera inoltrata. Dalle 11.20 alle 19.20 non si parte. Non è una riduzione temporanea, la programmazione è definitiva.

Una falla autorizzata dal decreto ministeriale (adottato in sintonia con la Regione) che regola i collegamenti aerei con gli scali di Roma e Milano. Sulla rotta Cagliari-Fiumicino è prevista, durante tutto l’anno, una sola frequenza «infragiornaliera». Cosa significa? Il decreto lo spiega poche righe dopo: è quella fascia che va dalle 10 alle 18. E visto che in queste ore è previsto il volo delle 11.20, non c’è nessuna violazione perché la compagnia rispetta il programma “minimo” imposto dal ministero.

Lo sciopero

Oggi si preannuncia una giornata difficile per chi dovrà prendere un aereo a causa dello sciopero dei lavoratori del settore aeroportuale. Per ora nell’Isola sono stati cancellati nove collegamenti: cinque di Ryanair a Cagliari, altri due ad Alghero e due di EasyJet a Olbia. Sul sito di Ita Airways si legge di 38 tratte soppresse in tutta Italia per il 20 giugno, nessuna riguarda la Sardegna.

Michele Ruffi

