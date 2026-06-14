«Abbiamo scelto la strada di allearci con Aeroitalia per supportarla dove magari non riusciva». Così il presidente di Ita, Sandro Pappalardo, in merito all'accordo con Aeroitalia per l'offerta dei voli in Sardegna.

«Non dico che andremo a coprire quelle rotte ma faremo un’azione di sinergia», ha aggiunto, sottolineando di non poter fornire dettagli perché l'intesa è appena stata raggiunta.

Alla domanda se quindi anche Ita «ci sarà» in Sardegna dopo aver perso la gara per la continuità territoriale, Pappalardo ha replicato: «Presumibilmente».

(Unioneonline)

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