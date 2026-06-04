Continuità territoriale, patto tra Aeroitalia e Ita Airways: «Più collegamenti tra Sardegna e Roma»Le due compagnie annunciano un accordo commerciale: interlinea attiva a partire da luglio
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Ita Airways e Aeroitalia hanno sottoscritto un accordo per sviluppare collaborazioni commerciali.
Lo annuncia una nota spiegando che «le due compagnie adotteranno un approccio progressivo alla cooperazione commerciale, avviando prioritariamente un accordo di interlinea esteso all'intero network, che sarà attivo a partire dal mese di luglio e coprirà la parte restante della Summer 26 e la Winter 26/27».
L ’accordo (special prorate agreement), dovrebbe permettere di ampliare l’offerta per i passeggeri e riguarderà il traffico in connessione. Sulla base dei risultati di queste collaborazioni iniziali si valuteranno eventuali ulteriori iniziative.
La collaborazione - sottolinea ancora la nota - permetterà, una volta che sarà completata l'implementazione tecnica, di incrementare anche la connettività via Roma Fiumicino da e verso la Sardegna, garantendo ai beneficiari della continuità territoriale e, più in generale, ai cittadini italiani una maggiore facilità di spostamento e un rafforzamento dell’offerta di connessioni da parte di entrambi i vettori.
(Unioneonline/A.D)