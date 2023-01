Verso una soluzione positiva del caso che riguarda lo scalo di Alghero rimasto escluso dalle offerte delle compagnie aeree dopo l'apertura delle buste il 27 dicembre scorso. «Si va verso una procedura rapida che garantisca gli oneri di servizio pubblico nelle rotte della continuità territoriale», ha spiegato l’assessore ai Trasporti Antonio Moro al termine del vertice in videoconferenza con il ministero dei Trasporti e l’Enac convocato proprio per risolvere le criticità legate allo scalo Riviera del Corallo.

Il ministero e l'Ente nazionale per l’aviazione civile hanno condiviso questa procedura che, attraverso la rappresentanza italiana a Bruxelles, sarà portata all’attenzione della commissione europea. Per quanto riguarda la vendita dei biglietti su Cagliari e Olbia, «sarà immediatamente autorizzata non appena saranno concluse le necessarie verifiche amministrative»

