Una serie di comportamenti molesti e vessatori nei confronti di una collega, una 47enne impiegata in una struttura ricettiva ricettiva di Cagliari: queste le motivazioni alla base dell’arresto, effettuato dai carabinieri alle prime luci dell’alba, di un operaio 44enne di origini cubane, residente nel centro del capoluogo.

L’arresto è arrivato in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Cagliari: l’uomo, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa per il reato di atti persecutori, è ora indagato per questa serie di nuove condotte, commesse tra il giugno e il settembre 2024.

Il provvedimento restrittivo odierno è stato disposto in conseguenza di una valutazione di aggravamento del quadro indiziario e del rischio di reiterazione delle condotte persecutorie.

Dopo l’arresto, il 44enne è stato portato in carcere a Uta, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata