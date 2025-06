Undici proposte per Sassari da parte del Psd’Az. In via Roma è stato consegnato il documento con le istanze nelle mani del sindaco Giuseppe Mascia, durante la riunione della sezione sassarese Futuro e Indipendenza del partito. «Un segnale chiaro della volontà del Partito Sardo d’Azione», ha affermato il vice segretario Nazionale Vicario Giancarlo Acciaro affiancato da Lello Masia, segretario della sezione Psd’Az di Sassari, «di contribuire attivamente alla costruzione di soluzioni condivise, nell’interesse della comunità sassarese, dove il partito ha avviato una fase di rilancio e rinnovamento concreto».

Nel corso del confronto, a cui ha partecipato da remoto anche il segretario nazionale Christian Solinas, si è discusso dei temi cittadini come la gestione dei parcheggi, la Tari e la raccolta dei rifiuti solidi urbani, le criticità nel centro storico e nella zona industriale di Predda Niedda, fino alle prospettive future, legate all’istituzione della Città Metropolitana di Sassari.

La serata si è conclusa con un momento di valore simbolico: la consegna delle targhe di riconoscimento a cinque iscritti storici della sezione per oltre 20 anni di militanza e fedeltà al partito. I riconoscimenti sono andati a Roberto Erre, Giancarlo Acciaro, Carla Puligheddu, Efisio Planetta e Giuseppe Uleri.

