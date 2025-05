Tariffe ridotte nel nuovo bando della continuità territoriale aerea che sarà pubblicato entro l’estate. Il Cagliari-Roma, per esempio costerà non più di cento euro tasse comprese, contro i 147 attuali. È una delle novità di rilievo della bozza con le modifiche all’attuale decreto raccontate oggi dall’assessora ai Trasporti Barbara Manca in commissione Trasporti del Consiglio regionale.

Confermati gli altri punti del nuovo piano: l'incremento delle frequenze, un ampliamento delle categorie ammissibili allo sconto rispetto a quelle attuali (ad esempio i lavoratori per tutti i dodici mesi dell’anno e non solo per la stagione invernale) e una migliore gestione dei momenti di picco.

La continuità attuale andrà in proroga, ha confermato l’assessora. Proroga che «sarà propedeutica all’espletamento della gara. È bene che il servizio non cominci nel mezzo di una stagione per una questione di organizzazione delle compagnie. La proroga sarà di sei, oppure anche 12 mesi.

Ora, ha aggiunto, «tutti i documenti tecnici sono pronti. In parte li avevamo già consegnati al ministero, al quale ora faremo avere l’ultima versione con tutti gli aspetti ritoccati. Da lì potranno essere avviate le interlocuzioni in Europa. Ovviamente non abbiamo la tempistica precisa, ma noi contiamo durante l’estate di completare il decreto ministeriale (che deve avere un’evidenza pubblica per almeno sei mesi perché qualche operatore potrebbe partecipare senza compensazione) e poi partirà il bando».

© Riproduzione riservata