Aeroitalia ha ritirato il ricorso sul bando di continuità.

«La faccenda per noi si chiude qui», ha affermato l’ad Gaetano Intrieri, durante una conferenza stampa sui numeri del 2025, anno in cui la compagnia ha servito 3 milioni di passeggeri.

«Non eravamo d'accordo su alcune clausole del bando, ma abbiamo comunque deciso di rilanciare la scommessa sulla Sardegna perché lasciarla avrebbe significato un pesante sacrificio sociale in termini di posti di lavoro», ha affermato Intrieri che, facendo un bilancio del 2025, ha promesso un rafforzamento della presenza su Cagliari.

«Il prossimo anno sarà importante. Chiudiamo un 2025 con un fatturato esaltante, oltre 300 milioni di euro. Gli utili li reinvestiremo su nuovi velivoli e sul rafforzamento della presenza su Cagliari, anche nel settore manutenzione».

Aeroitalia ha partecipato all’ultimo bando sulla continuità presentando offerte per cinque rotte su sei (esclusa la Alghero-Milano). Sulle tratte Alghero-Roma e Cagliari-Milano è l’unico vettore in corsa. Sulla Cagliari-Roma e sulla Olbia-Milano sfida il raggruppamento d'imprese Ita-Volotea, sulla Olbia-Roma è in corsa contro la sola Volotea. La compagnia si è anche offerta di coprire tre delle cinque tratte (Olbia-Roma, Olbia-Milano e Cagliari-Roma) senza compensazioni.

