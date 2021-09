Sono Ita e Volotea le compagnie aeree interessate a garantire – dal 14 ottobre al 14 maggio 2022, dunque per sette mesi – la copertura dei voli in continuità territoriale da e per la Sardegna, dopo la proroga degli oneri di servizio imposti da un decreto firmato dal ministro dei Trasporti Giovannini.

E' quanto filtra dalla Regione dove è iniziata l'apertura delle buste con le offerte. Il servizio dovrebbe essere aggiudicato domattina.

- IN AGGIORNAMENTO –

