Il Pd sardo non riesce a trovare una quadra sulle candidature alla segreteria regionale in vista delle primarie che saranno celebrate il 26 febbraio.

Per la seconda volta la commissione del congresso regionale ha chiesto alla commissione nazionale altro tempo per cercare una soluzione unitaria. Il termine per il deposito delle candidature era fissato inizialmente per il 27 gennaio, poi per stasera alle 18, e adesso per le 12 dell’1 febbraio.

Ad oggi, i candidati più probabili sono Piero Comandini (Sardegna futura) e Giuseppe Meloni (Riformisti-popolari) per la maggioranza del partito, Maria Francesca Fantato per la minoranza.

© Riproduzione riservata