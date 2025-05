La “guerra” è cominciata. Il primo ricorso contro la Regione per i commissariamenti delle Aziende sanitarie lo ha presentato Flavio Sensi, ex direttore generale della Asl 1 di Sassari. I suoi legali, romani, esperti in cause di questo genere, si sono rivolti al Tribunale amministrativo regionale chiedendo l’annullamento degli atti tramite i quali il dg è stato dichiarato decaduto e l’immediato reintegro.

La controversia

«Oggetto della controversia», spiegano, «è il provvedimento con il quale la Giunta regionale sarda, con evanescenti e inconsistenti “motivazioni”, ha disposto l’indistinto commissariamento della Asl, la rimozione in blocco degli organi apicali e la contestuale decadenza dei dg, senza alcuna valutazione e men che meno contestazione del loro operato».

Tutti i vecchi manager mandati a casa in seguito alla legge regionale 8 del marzo 2025 si stanno preparando. La strategia è duplice: questo ricorso alla giustizia amministrativa e, per gli altri 9, al Tribunale del lavoro. Non si esclude che anche i due dg “ripescati” come commissari, alla fine, quando la Corte costituzionale cancellerà retroattivamente la Riforma, chiederanno i danni.

