«Il monitoraggio è continuo, il coordinamento è costante e tutte le strutture operative sono pienamente al lavoro». Così la governatrice Alessandra Todde, durante una visita al Centro Decisioni della Direzione generale della Protezione civile chiamato al superlavoro per l’allerta rossa meteo che sta interessando la Sardegna per il passaggio del ciclone Harry (TUTTE LE NOTIZIE).

Nel corso dell’incontro, la presidente, insieme all’assessora alla Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, e al Direttore generale della Protezione Civile, Mauro Merella, ha fatto il punto sulla situazione in atto, sul lavoro delle strutture operative e sulle azioni di coordinamento con i territori interessati.

«I comuni delle aree coinvolte – è spiegato in una nota – stanno adottando misure preventive e, ove necessario, hanno attivato i Centri Operativi Comunali, operando in stretto raccordo con la Protezione Civile regionale per garantire il presidio del territorio e assicurare una risposta tempestiva ed efficace».

(Unioneonline)

