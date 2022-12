Bloccata su una barca per ore, alla deriva nel mare, con il vento che la stava spingendo pericolosamente al largo. Ma, proprio quando tutto sembrava perduto, ecco spuntare un angelo: un pescatore sardo, che l’ha avvistata e recuperata, riportandola a terra. E che, una volta in salvo, le ha anche fatto una sfuriata sui rischi che troppo spesso vacanzieri e diportisti sottovalutano.

A raccontare la pericolosa disavventura accaduta durante la sua ultima vacanza in Sardegna è stata la chef sudafricana Prue Leith, 82 anni, volto noto nel Regno Unito in quanto giudice del popolare programma tv dedicato alla cucina Great British Bake Off.

«Mi stavo rilassando su una barca nel mare del nord dell’Isola -, ha riferito la ristoratrice al tabloid The Mirror – quando all’improvviso il vento si è alzato. Allora ho deciso di rientrare, ma il motore non si riavviava. E quando il vento è aumentato, portandomi al largo, mi sono preoccupata e ho cominciato a sentirmi la protagonista di un romanzo, di quelli che non finiscono bene».

Poiché la riva era in vista, la chef in difficoltà ha anche provato a sbracciarsi per attirare l’attenzione dei bagnanti sulla spiaggia. Ma – ha spiegato – i suoi tentativi di chiedere aiuto sono stati interpretati come semplici segnali di saluto.

Una situazione frustrante e surreale, insomma. Oltre che inquietante.

Trascorse molte ore, ecco spuntare un pescatore, che l’ha avvistata e soccorsa. E che non ha rinunciato a rimproverarla duramente: «Era arrabbiatissimo - ricorda Leith – e mentre mi salvava mi ha detto: ‘Voi turisti! Rischiate la vita! Se non fossi arrivato io potevi ritrovarti in Corsica!’».

«Mentre mi diceva così io mi sentivo assetata e provata. Ma a ripensarci – conclude la chef – quel pescatore aveva ragione: sono stata davvero sciocca a sottovalutare il rischio».

