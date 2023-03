Sono stati pubblicati, nei giorni scorsi, gli elenchi dei progetti beneficiari dei Bandi annuali 2023 della Fondazione di Sardegna.

Il comune di Castelsardo ha ottenuto di poter utilizzare quest’anno, il contributo ricevuto nel 2022 (e non utilizzato causa pandemia) per gli eventi della Settimana Santa e Pasquetta, mentre per il 2023 beneficerà del contributo per l’organizzazione delle festività Natalizie e del Capodanno.

«La Fondazione è ormai un punto di riferimento consolidato per la nostra isola. Il nostro obiettivo è di riuscire a dare un sostegno, entro i limiti delle nostre risorse, a tutti i progetti meritevoli e da cui ci aspettiamo un impatto positivo per le comunità ed il territorio», dichiara Giacomo Spissu, presidente della Fondazione di Sardegna.

Intanto per il Borgo dei Doria arriva un'altra importante vetrina promozionale. Dopo Volotea, anche la compagnia aerea AeroItalia, che gestisce i collegamenti da e per l'aeroporto di Olbia Costa Smeralda per la continuità territoriale con Milano Linate e da e per l'Aeroporto di Alghero-Fertilia con Roma Fiumicino, promuove con Instagram, i voli da e per Sardegna, con l’immagine della città.

Per quanto riguarda l'associazione San Giuseppe, domenica 19 marzo ci sarà, nei locali di Piazza del Novecentenario, dalle 15.30 alle 19, l'elezione delle cariche sociali. La scadenza delle candidature è stata fissata per le 19 del 15 marzo.

