Bassa stagione, prezzi già alle stelle per una vacanza nell’Isola. Fine giugno, Sud Sardegna, pochi giorni fa: una camera familiare, in qualche hotel, arrivava a sfiorare anche i 450 euro a notte con colazione. Le tariffe sembravano quelle di Ferragosto. E, in effetti, qualcosa è accaduta: la concomitanza di eventi, unita alle leggi del mercato, ha generato prezzi improponibili per tanti.

Le associazioni smorzano: «Parliamo di un 8-10 per cento in più rispetto all’anno scorso». Ma in rete, sui principali portali turistici, fioccano anche commenti poco incoraggianti sulla qualità del servizio offerto.

Dalla Regione spiegano i motivi del rincaro: «Ormai sono gli algoritmi a fare i prezzi delle camere sui siti specializzati nella vendita delle sistemazioni turistiche», dice Franco Cuccureddu, assessore al Turismo.

Intanto n molte località turistiche si segnalano prezzi oltre la media anche nei ristoranti dove, tra l’altro, non sempre, le preparazioni sono eseguite a regola d’arte.

