«Ingiustificabile e discriminatorio l'esoso rincaro dei costi dei traghetti per la Sardegna nel periodo estivo». È quanto dichiara Silvio Lai, deputato Pd della Commissione Bilancio, a fronte dei tariffari praticati dalle compagnie navali che garantiscono le tratte dal Continente verso l'Isola.

«Il costo del biglietto di ponte raddoppia addirittura quello praticato per un viaggio aereo in regime di continuità territoriale – precisa Lai – . E per di più non ci sono evidenti differenziazioni tra le diverse compagnie navali quasi a far palesare un accordo tra i diversi interessi in palese violazione delle norme sulla concorrenza e sul diritto alla libera circolazione di tutti i cittadini».

«Per questo – prosegue – , raccogliendo le denunce degli organi di informazione e delle organizzazioni di rappresentanza dei consumatori, ho chiesto formalmente l'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

«Quei piani tariffari devono essere rivisti con assoluta urgenza – aggiunge ancora Lai – anche perché se rimarranno tali verrebbe impedito a decine di migliaia di cittadini, a cominciare da quelli sardi, che non hanno disponibilità sufficienti per sopportare i gravosi costi, di potersi ricongiungere con le proprie famiglie od anche di godersi qualche giorno di ferie dopo una stagione di lavoro«.

«Ciò che è altrettanto insopportabile – l’ulteriore precisazione – è il silenzio della Regione che come sempre subisce e in molti casi è accondiscendente ai voleri dei grandi interessi. La Regione non può chiedere incontri al ministero dei Trasporti solo per inseguire strategie fallimentari per ottenere posti in CDA. Chieda il Presidente della Regione al ministro Salvini di convocare le compagnie di navigazione e chieda conto di queste speculazioni posto che ledono irrimediabilmente la competitività turistica ed economica della Regione e rendono i sardi prigionieri nella propria Isola, se non si possono permettere di usare uno stipendio intero per andare a trovare i proprio parenti nel territorio italiano».

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata