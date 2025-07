Tutto il paese di Villaputzu (e tanti turisti) in piazza Marconi per la seconda edizione del “Beer Good Festival” che si è appena conclusa. Un grande successo e un segnale di rinascita dopo una serie di difficoltà che lo stesso paese sta attraversando da quando – per responsabilità della ormai ex Provincia del Sud Sardegna – il ponte di ferro è stato chiuso.

Tra sabato e domenica si è così respirato un gran senso di comunità grazie alla collaborazione dei comitati, delle associazioni, dei commercianti, di semplici volontari, del Comune. “Devo dire la verità – spiega Antonella Casula, promotrice dell’evento e presidente dell’associazione Amistade – la prima edizione non era stata al top, stavolta invece è andata oltre ogni più rosea previsione. Siamo riusciti a coinvolgere tutti, è stata davvero una edizione all’insegna del rilancio di Villaputzu”.

In Piazza Marconi tanta musica, buon cibo, vino e – ovviamente – birra. Tra sorrisi, condivisioni e nuove energie. Un successo che ha voluto rimarcare anche il sindaco Sandro Porcu: “Questo è lo spirito giusto che il nostro paese merita non solo negli eventi - ha sottolineato il primo cittadino - ma in tutto quello che viene fatto e proposto. Uniti siamo più forti".

