"Fino a quando non vedremo cambiare il prezzo del gasolio sulla colonnina noi andremo avanti con i presidi a oltranza". Lo dice Daniele Fanni, uno dei referenti della protesta davanti a porti e zone industriali della Sardegna.

Agli autotrasportatori non sono infatti bastate le dichiarazioni del ministro Patuanelli che ha detto che il governo “sta valutando il taglio delle accise che non è differibile. Così come bisogna valutare altre tipologie di Interventi non solo a livello nazionale ma anche europeo".

Aggiungendo che “il decreto per ridurre il prezzo dei carburanti sarà pronto sicuramente questa settimana. Il tema è riuscire a capire come reperire le risorse necessarie per un intervento che sia percepibile da imprese e cittadini".

Parole che, come detto, non hanno avuto effetto sugli autotrasportatori, che chiedono all’esecutivo “risposte concrete” per mettere fine alla protesta.

