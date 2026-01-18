Le scuole rimarranno aperte sull’isola di San Pietro. A precisarlo, in un post pubblicato in serata su Facebook, è il sindaco di Carloforte Stefano Rombi: «Le scuole domani saranno aperte. La ragione è che, sentito anche il parere del Coc, valutate le previsioni sul livello locale (3 mm di pioggia, 25 km/h di vento), non ho ritenuto che fosse una misura necessaria».

«Nella giornata di domani», precisa il sindaco di Carloforte, «si valuterà come procedere in relazione a martedì».

